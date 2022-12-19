NBA／柯瑞缺席波爾狂轟生涯新高43分 勇士客場力壓暴龍

在柯瑞（Stephen Curry）因傷缺席的情況下，波爾（Jordan Poole）挺身而出，全場23投14中包括5記三分球和11罰10中，狂轟生涯新高43分，帶領勇士在客場以126比110擊退暴龍，中止近期的3連敗，也是球隊本季客場所拿下的第3勝。

湯普森（Klay Thompson）此役補上17分7籃板4助攻，傷癒回歸的格林（Draymond Green）也有174分9籃板5助攻的表現，魯尼（Kevon Looney）11分11籃板。替補的格林（JaMychal Green）則有15分7籃板進帳。

波爾先前單場最高得分為38分，據統計，在本季柯瑞缺賽期間，波爾平均可以貢獻30.8分5.4助攻。

雖然勇士本季客場戰績低迷，不過今天前往多倫多踢館，一開賽勇士就掌控比賽局勢，上半場靠著波爾獨拿25分，帶動全隊繳出54.8%的命中率，並迫使暴龍僅有39.6%，拉開14分差。進入第三節，勇士火力依舊兇猛，一度領先達22分之多，最終在一路領先優勢下，直接摧毀暴龍防線。

暴龍陣中以席亞康（Pascal Siakam）的27分6助攻5籃板表現較佳，范弗利特（Fred VanVleet）22分8助攻4籃板，巴恩斯（Scottie Barnes）17分，弗林（Malachi Flynn）16分6籃板，布徹（Chris Boucher）11分14籃板。

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