NBA／飆58分達12000分里程碑 布克史上第6年輕

「我覺得今天能阻止布克（Devin Booker）得分的人只有我了，如果我不讓他上場的話。」太陽主帥威廉斯（Monty Williams）幽默地說道

布克（Devin Booker）在今天對鵜鶘的比賽中狂轟58分5籃板5助攻，其中下半場獨拿36分，帶領太陽克服一度落後24分劣勢，逆轉拿下勝利。58分是今年聯盟單場得分第2高，僅次於安比德的59分

布克在26歲又48天達成生涯第5次突破50分，成為繼2003年的布萊恩（Kobe Bryant）之後最年輕達此成就的球員，當時布萊恩是24歲又217天。此外，他還成為史上第6年輕拿到12000分的球員，排在詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）、布萊恩、安東尼（Carmelo Anthony）與麥格瑞迪（Tracy McGrady）之後。

而若放諸歷史，布克更成為史上第10位至少3次至少破55分的球員，先前分別是張伯倫（Wilt Chamberlain）的72次、哈登（James Harden）的11次、喬丹（Michael Jordan）的9次、布萊恩的9次、貝勒（Elgin Baylor）的6次、貝瑞（Rick Barry）的5次、詹姆斯的5次、里拉德（Damian Lillard）的4次、厄文（Kyrie Irving）的3次。

「我們先前有曾有過落後大比分的經驗，顯然我們在今年賽季是一支全新球隊，近期也處於掙扎之中，但這不會改變我們逆境中求勝的特質。」布克說。

先前在布克獨拿70分和59分的兩場比賽中，太陽最終都是落敗收場，但今天布克的高得分伴隨著一場重要逆轉勝，顯然是更具意義和價值性。

有趣的是，賽後在場邊當被問到只差2分就能挑戰60分的紀錄時，布克表示自己完全沒注意到有這件事情。「現在我知道了，我會再去嘗試看看。」布克笑著說。

「我今晚就是充滿信心，根據防守者的動向伺機而動。隊友也在對的位置找到了我，他們努力做好掩護，把這一切都變得簡單。當我進入到屬於自己的狀態，他們不斷餵球給我，我很感激。」布克說。

值得一提的是，布克的58分刷新了太陽主場「Footprint Center」的單場得分紀錄，原先紀錄是亞瑞納斯（Gilbert Arenas）在2006年12月22日代表巫師作客所拿到的54分。

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