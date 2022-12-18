NBA／擺脫低潮飆58分 布克：投籃是我的生存之道

布克（Devin Booker）在今天對強敵鵜鶘的比賽中，完全擺脫先前手感低迷狀態，全場35投21中，包括命中6記三分球和15罰10中，狂飆58分5籃板5助攻，其中下半場獨拿36分，帶領太陽克服一度落後24分劣勢，逆轉拿下勝利。

這是太陽過去25個賽季以來第3大分差的逆轉勝，也是自2012年對騎士落後36分以來的最大的逆轉勝。

根據統計，布克本季第2度突破50分，生涯累積5次，也是他生涯第3高單場得分紀錄，僅次於2017年對塞爾蒂克的70分和2019年對爵士的59分，不過那兩場比賽太陽最終都落敗。

「我只是命中了不少球罷了。過去幾場比賽我表現有些低迷，但我還是需要繼續出手投籃，這就是我的生存之道。我想確保我時刻能夠以正確的方式打球，當我感覺我進入比賽狀態，不停的出手投籃就是正確的打球方式，我的隊友們也能獲得不少空檔的機會。能夠完成落後24分的大逆轉，這是整個團隊努力的結果。」布克說。

同樣下半場有出色發揮的保羅，第四節也和布克聯手捍衛球隊勝利到手，他賽後也稱讚了布克的精彩表現。

「布克的表現簡直不可思議。我曾有機會和很多優秀球員一起打球，你在場上要做的就只是盡量不要被發現你在看他們表演就行了。」保羅說。

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