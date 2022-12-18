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NBA／熱火三劍客墨西哥賽退馬刺 本季首度勝率破5成

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
巴特勒跳投出手。 路透社
巴特勒跳投出手。 路透社

熱火在墨西哥海外戰對上馬刺之前，疑似因不滿違反傷病規定遭罰25000美元，將16名球員皆列入傷兵名單，引發外界熱議；不過後續熱火隨隊記者解釋了其中因素，強調並非是要向聯盟抗議。

「這幾個星期以來，熱火陣中大部分球員確實都曾出現傷病報告中。他們有傷在身，從我收集到的消息來看，熱火昨天提出的傷病報告並非對聯盟罰款的回應。」《邁阿密先驅報》記者安東尼姜（Anthony Chiang）表示。

在今天的墨西哥海外賽中，巴特勒（Jimmy Butler）攻下26分5籃板4助攻，阿德巴約（Bam Adebayo）拿到22分13籃板3助攻，先前兩戰砍進19顆三分球一共得到76分的赫洛（Tyler Herro），今天火力稍歇，得到21分7助攻6籃板，3大主力聯手出擊，率領熱火在第四節將比分拉開，最終以111比101拿下勝利。

熱火報了先前意外輸給馬刺之仇，近期6戰取得5勝，包括一波延續中的4連勝。熱火本季勝率首度來到5成以上，排名挺進到東區第7。

馬刺陣中以強森（Keldon Johnson）的22分為最高，瓦賽爾（Devin Vassell）18分。之前取得3連勝的馬刺，近兩戰都吞下敗仗。

「比賽有48分鐘，而我們打出了36分鐘的優質防守。在第四節，我們的防守不見了。在史波史特拉（Erik Spoelstra）的指揮下，熱火用他們精準的三分和傳球把握住機會。我們的年輕球員們沒有整場比賽做好防守。他們在第四節付出了代價。」波波維奇（Gregg Popovich）賽後表示。

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