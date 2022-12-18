快訊

升息了！ 台銀、一銀、合庫等周一起調高存款利率

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／莫名被吹出場後 莫蘭特和鐵粉視訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
莫蘭特（Ja Morant）被驅逐出場。 美聯社
莫蘭特（Ja Morant）被驅逐出場。 美聯社

灰熊隊今天以109：115敗給雷霆隊，當家球星莫蘭特（Ja Morant）第二節末還被吹出場，他領到兩次技術犯規後面露疑問，賽後還透過爸爸手機，和坐在雷霆主場場邊席的灰熊球迷視訊。

莫蘭特第二節末就被吹出場，當時他和場邊球迷有互動，但看不出有任何狀況；莫蘭特要離場前還對著球迷比出大拇指和愛心，可見兩人並非交惡。

這名同樣面露疑惑的球迷莉莎，身上正是穿著莫蘭特的上衣，之後莫蘭特父親還走向她，手機裡是在休息室的莫蘭特，讓莉莎驚喜獲得和偶像視訊機會。

領到兩次技術犯規出場的莫蘭特，只留下出賽16分鐘，6分、5籃板成績，最初曾有報導指出，莫蘭特會被吹出場是因回應球迷鼓勵言語，他表示會加油，但需要裁判好好吹哨，回應內容還夾雜髒話，這段回應被裁判聽到，才領到後續技術犯規。

不過官方後來有解釋，莫蘭特第一個技術犯規是因為對官方人員說髒話，第二個技術犯規是因對官方的公正性，並非是和球迷的互動造成。

灰熊 莫蘭特

延伸閱讀

NBA／灰熊血洗公鹿創本季最大分差 莫蘭特警告：要小心我們

NBA／莫蘭特大三元領軍 灰熊血洗公鹿41分豪取7連勝

NBA／躍居灰熊隊史大三元王 莫蘭特：功勞歸於隊友

NBA／生涯10次至少30分10助攻 莫蘭特居灰熊隊史首位

相關新聞

NBA／莫名被吹出場後 莫蘭特和鐵粉視訊

灰熊隊今天以109：115敗給雷霆隊，當家球星莫蘭特（Ja Morant）第二節末還被吹出場，他領到兩次技術犯規後面露疑...

NBA／布克擺脫低潮狂轟58分 助太陽下半場逆轉鵜鶘

開季不過兩個月，太陽與鵜鶘已經要進行第4次交手，先前吞兩敗，對戰結果形成1比2落後的太陽，雖然今天在第三節一度輸到24分之多，眼看就要落敗收場。 然而，過去一段時間陷入低潮的布克（Devin B

NBA／賽季得分新高逆轉巫師 雷納德：打出更多侵略性

面對本週短短5天內要打4場比賽的密集賽程，加上今天喬治（Paul George）、傑克森（Reggie Jackson）、祖巴茲（Ivica Zubac）、鮑威爾（Norman Powell）等主力都

NBA／里拉德達生涯兩大里程碑 聯手西蒙斯力退火箭

儘管昨晚在客場慘敗獨行俠20分，但連夜趕往休士頓準備「背靠背」的拓荒者，顯然體能並未受到太大影響。里拉德（Damian Lillard）和西蒙斯（Anfernee Simons）聯手攻下57分，帶動球

NBA／唐西奇缺陣華克砍32分 獨行俠延長賽仍不敵騎士

在少了當家球星唐西奇（Luka Doncic）的情況下，作客克里夫蘭的獨行俠打到第四節還取得領先優勢，雖然比賽後段被騎士超前，但華克（Kemba Walker）剩下3.5秒的切入突破放進追平分，仍將比

NBA／安戴托昆波缺席無礙 公鹿主場轟垮爵士止敗

前一戰慘遭灰熊痛宰41分的公鹿，甚至一度在第四節輸到50分之多，回到自家主場後，公鹿重新調整步伐，即使當家大將安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）因傷缺席，其他隊友仍舊展現決心，拿

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。