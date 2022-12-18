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NBA／莫名被吹出場後 莫蘭特和鐵粉視訊
灰熊隊今天以109：115敗給雷霆隊，當家球星莫蘭特（Ja Morant）第二節末還被吹出場，他領到兩次技術犯規後面露疑問，賽後還透過爸爸手機，和坐在雷霆主場場邊席的灰熊球迷視訊。
莫蘭特第二節末就被吹出場，當時他和場邊球迷有互動，但看不出有任何狀況；莫蘭特要離場前還對著球迷比出大拇指和愛心，可見兩人並非交惡。
這名同樣面露疑惑的球迷莉莎，身上正是穿著莫蘭特的上衣，之後莫蘭特父親還走向她，手機裡是在休息室的莫蘭特，讓莉莎驚喜獲得和偶像視訊機會。
領到兩次技術犯規出場的莫蘭特，只留下出賽16分鐘，6分、5籃板成績，最初曾有報導指出，莫蘭特會被吹出場是因回應球迷鼓勵言語，他表示會加油，但需要裁判好好吹哨，回應內容還夾雜髒話，這段回應被裁判聽到，才領到後續技術犯規。
不過官方後來有解釋，莫蘭特第一個技術犯規是因為對官方人員說髒話，第二個技術犯規是因對官方的公正性，並非是和球迷的互動造成。
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