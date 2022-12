NBA／布克擺脫低潮狂轟58分 助太陽下半場逆轉鵜鶘

開季不過兩個月,太陽與鵜鶘已經要進行第4次交手,先前吞兩敗,對戰結果形成1比2落後的太陽,雖然今天在第三節一度輸到24分之多,眼看就要落敗收場。

然而,過去一段時間陷入低潮的布克(Devin Booker)卻在此時大復活,他在第三節一人獨砍20分,帶動球隊一口氣收復失土;第四節他仍延續火力,又拿下16分,和威廉森(Zion Williamson)的18分形成雙槍對決,而谷底翻生的太陽把握住機會,在最後時刻打出13比4的關鍵攻勢,從而拉開雙方比分差距,以118比114演出逆轉勝。

原本連3戰破40分的布克,過去4場出賽陷入嚴重低潮的布克,一共只拿到56分,然而他在今天面對勁敵的比賽中重新找回感覺,全場35投21中,包括命中6記三分球和15罰10中,狂飆58分5籃板5助攻,本季第2度突破50分,生涯累積5次,也是第3高單場得分紀錄。

Devin Booker dropped his second 50+ point game of the season tonight 🔥



58 PTS

6 REB

5 AST

6 3PM



pic.twitter.com/FcqYRSkoTZ