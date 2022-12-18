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NBA／布克擺脫低潮狂轟58分 助太陽下半場逆轉鵜鶘

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
布克狂轟58分拯救太陽。 美聯社
布克狂轟58分拯救太陽。 美聯社

開季不過兩個月，太陽與鵜鶘已經要進行第4次交手，先前吞兩敗，對戰結果形成1比2落後的太陽，雖然今天在第三節一度輸到24分之多，眼看就要落敗收場。

然而，過去一段時間陷入低潮的布克（Devin Booker）卻在此時大復活，他在第三節一人獨砍20分，帶動球隊一口氣收復失土；第四節他仍延續火力，又拿下16分，和威廉森（Zion Williamson）的18分形成雙槍對決，而谷底翻生的太陽把握住機會，在最後時刻打出13比4的關鍵攻勢，從而拉開雙方比分差距，以118比114演出逆轉勝。

原本連3戰破40分的布克，過去4場出賽陷入嚴重低潮的布克，一共只拿到56分，然而他在今天面對勁敵的比賽中重新找回感覺，全場35投21中，包括命中6記三分球和15罰10中，狂飆58分5籃板5助攻，本季第2度突破50分，生涯累積5次，也是第3高單場得分紀錄。

布克下半場拿到36分，加上保羅（Chris Paul）也進帳15分，兩人帶領太陽打出72比51的逆轉氣勢，也迫使鵜鶘吞下3連敗。鵜鶘先前16戰13勝還包括一波7連勝，近期卻是連接敗給爵士和太陽。

威廉森此役16投12中奮力拿下30分9助攻3籃板，他在第四節試圖力挽狂瀾，阻擋太陽已經高漲的追分氣勢，仍功虧一簣。他在最近10場比賽中有6場得分超過30分。

麥凱倫（C.J. McCollum）拿到27分8助攻，瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）12分8籃板。

太陽告別先前5連敗陰霾，近兩戰分別擊敗快艇和鵜鶘兩大強權，排名穩住西區第4，鵜鶘則是落後首位的灰熊1場勝差。

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