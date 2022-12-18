NBA／唐西奇缺陣華克砍32分 獨行俠延長賽仍不敵騎士
在少了當家球星唐西奇（Luka Doncic）的情況下，作客克里夫蘭的獨行俠打到第四節還取得領先優勢，雖然比賽後段被騎士超前，但華克（Kemba Walker）剩下3.5秒的切入突破放進追平分，仍將比賽逼進延長。
進入到延長賽後，都是歷經「背靠背」作戰的兩隊明顯氣力放盡，騎士7投2中僅得到4分，而獨行俠更只靠華克一開始的外線拿到唯一分數。最後兩分鐘雙方一分未得，獨行俠最後一擊也在伍德（Christian Wood）勉強出手情況下，連籃框都未碰到。騎士艱辛地以100比99驚險奪勝。
KEMBA WALKER TIES THE GAME WITH 3 SECONDS REMAINING— NBA (@NBA) December 18, 2022
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騎士4天3戰取得3連勝，目前排名東區第3；獨行俠則名列西區第9。
昨天狂砍41分逆轉溜馬的米契爾（Donovan Mitchell），此役又打了42分鐘，雖然三分球9投僅1中，仍拿到全隊最高25分；葛蘭德（Darius Garland）18分12助攻7籃板4抄截，莫布里（Evan Mobley）17分8籃板4助攻，艾倫（Jarrett Allen）8分15籃板2阻攻。
頂上先發的華克在前三節獨拿24分，加上同樣先發的伍德也有17分進帳，讓獨行俠帶著8分領先進入決勝期；莫布里、米契爾和葛蘭德在第四節合拿25分，直接壓過對方全部分數。
華克全場25投12中攻下加盟後新高32分，也是他睽違近一年又拿到超過30分的分數；伍德得到26分14籃板2抄截2阻攻，小哈德威（Tim Hardaway Jr.）13分。獨行俠陣中另一得分主力丁威迪（Spencer Dinwiddie）也因傷未上陣，全隊可說是缺兵少將。
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