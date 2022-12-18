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NBA／里拉德達生涯兩大里程碑 聯手西蒙斯力退火箭

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
里拉德的得分和三分球均達到里程碑。 美聯社
里拉德的得分和三分球均達到里程碑。 美聯社

儘管昨晚在客場慘敗獨行俠20分，但連夜趕往休士頓準備「背靠背」的拓荒者，顯然體能並未受到太大影響。里拉德（Damian Lillard）和西蒙斯（Anfernee Simons）聯手攻下57分，帶動球隊在第三節發動猛攻，一口氣逆轉並拉開比分，終場以107比95擊退火箭。

里拉德此役獲得25分10助攻3籃板2抄截，投進5記三分球，這讓他的生涯三分球命中數累積達2223顆，超越克勞佛（Jamal Crawford），在歷史排行榜上前進到第8名。里拉德下個超越目標將是泰瑞（Jason Terry）的2282顆和卡特（Vince Carter）的2290顆。

此外，里拉德生涯總得分也來到18020分，距離隊史得分王崔斯勒（Clyde Drexler）僅差20分。

西蒙斯同樣命中5記三分球，拿到32分，本季第7次破30分；諾基奇（Jusuf Nurkic）14分5籃板，哈特（Josh Hart）12分13籃板。

拓荒者雖然第四節一度領先達22分之多，但在火箭積極追趕後，比賽剩下2分多鐘時追到11分差，也迫使對手又把主力重新放回場上；里拉德一上場就砍進三分球穩定軍心，火箭隨後一分未得，比賽也順利收下。

格林（Jalen Green）獲得15分5籃板4助攻，波特（Kevin Porter Jr.）13分7籃板4助攻，兩人合計26投僅8中；馬丁（KJ Martin Jr.）和伊森（Tari Eason）各得到13分。

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