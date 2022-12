NBA／里拉德達生涯兩大里程碑 聯手西蒙斯力退火箭

儘管昨晚在客場慘敗獨行俠20分,但連夜趕往休士頓準備「背靠背」的拓荒者,顯然體能並未受到太大影響。里拉德(Damian Lillard)和西蒙斯(Anfernee Simons)聯手攻下57分,帶動球隊在第三節發動猛攻,一口氣逆轉並拉開比分,終場以107比95擊退火箭。

