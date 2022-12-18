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NBA／安戴托昆波缺席無礙 公鹿主場轟垮爵士止敗

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
波提斯繳雙十數據助公鹿大勝。 法新社
波提斯繳雙十數據助公鹿大勝。 法新社

前一戰慘遭灰熊痛宰41分的公鹿，甚至一度在第四節輸到50分之多，回到自家主場後，公鹿重新調整步伐，即使當家大將安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）因傷缺席，其他隊友仍舊展現決心，拿來訪的爵士出氣。

波提斯（Bobby Portis）奮力攻下22分14籃板，哈勒戴（Jrue Holiday）得到21分8助攻4籃板，洛培茲（Brook Lopez）和比徹姆（MarJon Beauchamp）各拿到18分，公鹿攻守全面發揮，第四節直接摧毀爵士防線，最多領先32分，最終以123比97大勝。

雖然安戴托昆波和米道頓（Khris Middleton）都未上陣，但公鹿前三節大半時間仍掌控比賽局勢；首輪新秀比徹姆第四節獨拿11分，帶動球隊在第四節初殺出13比0的攻勢，將比分一口氣拉開到22分差，直接把爵士擊倒。

公鹿團隊命中率來到53.3%，三分球38投18中，並搶下54個籃板，幾乎各項數據都碾壓過爵士。爵士結束2連勝，慘敗26分也是他們本季輸最多分的一場比賽。

馬卡南（Lauri Markkanen）獲得18分4籃板，畢斯利（Malik Beasley）砍進6顆三分球得到18分，克拉克森（Jordan Clarkson）13分。

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