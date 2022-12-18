NBA／賽季得分新高逆轉巫師 雷納德：打出更多侵略性
面對本週短短5天內要打4場比賽的密集賽程，加上今天喬治（Paul George）、傑克森（Reggie Jackson）、祖巴茲（Ivica Zubac）、鮑威爾（Norman Powell）等主力都缺席的情況下，雷納德（Kawhi Leonard）挺身而出扛下重責，他全場26投12中攻下賽季個人新高31分，外加9籃板3抄截，帶領快艇以102比93逆轉擊敗巫師，在最近5戰中贏得4勝。
「今天喬治、祖巴茨、傑克森均缺陣。所以，我整場比賽需要打得更堅決，更有侵略性。今晚我嘗試更多出手投籃，我確實感覺還不錯，如果你出手多，就該投進更多的球。對我來說，就算我的三分球只有5%的命中率， 有空檔出現我還是會投。」雷納德說。
雖然雷納德仍受到上場時間的限制，但還是打了31分鐘，開季以來最多的一場。快艇克服前三節打完落後的劣勢，第四節靠著雷納德獨拿8分，搭配替補群合力貢獻17分，並迫使巫師命中率僅有35%，進而扭轉戰局。
肯納德砍進4記三分球，也獲得賽季新高20分，曼恩（Terance Mann）和柯菲（Amir Coffey）各拿到10分；莫里斯（Marcus Morris Sr.）則有10分12籃板的雙十演出。
巫師持續陷入泥淖之中，加上今天被逆轉，已經苦吞9連敗。波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）此役得到19分7籃板4抄截，其中10分出現在第四節；庫茲瑪（Kyle Kuzma）17分6籃板，阿夫迪賈（Deni Avdija）11分10籃板5助攻。
以5戰4勝結束密集賽程後，快艇在西區排名也來到第6，接下來他們將可以獲得3天休息時間。
「隊友們肯定累了。這是個艱難的賽季。今天的比賽和之前一場相隔不到48小時。我認為這是一場很棒的勝利。現在，我們可以得到一些休息時間，接受一些治療，然後在下一場比賽來臨前重整旗鼓。」雷納德說。
▪ 即時比分與最新戰況一把抓
▪ 淘汰賽對戰表與賽程
▪ 玩運彩神預測拿PS5
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言