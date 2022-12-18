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NBA／賽季得分新高逆轉巫師 雷納德：打出更多侵略性

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
雷納德(左)賽場時間和得分均創賽季新高。 路透社
雷納德(左)賽場時間和得分均創賽季新高。 路透社

面對本週短短5天內要打4場比賽的密集賽程，加上今天喬治（Paul George）、傑克森（Reggie Jackson）、祖巴茲（Ivica Zubac）、鮑威爾（Norman Powell）等主力都缺席的情況下，雷納德（Kawhi Leonard）挺身而出扛下重責，他全場26投12中攻下賽季個人新高31分，外加9籃板3抄截，帶領快艇以102比93逆轉擊敗巫師，在最近5戰中贏得4勝。

「今天喬治、祖巴茨、傑克森均缺陣。所以，我整場比賽需要打得更堅決，更有侵略性。今晚我嘗試更多出手投籃，我確實感覺還不錯，如果你出手多，就該投進更多的球。對我來說，就算我的三分球只有5%的命中率， 有空檔出現我還是會投。」雷納德說。

雖然雷納德仍受到上場時間的限制，但還是打了31分鐘，開季以來最多的一場。快艇克服前三節打完落後的劣勢，第四節靠著雷納德獨拿8分，搭配替補群合力貢獻17分，並迫使巫師命中率僅有35%，進而扭轉戰局。

肯納德砍進4記三分球，也獲得賽季新高20分，曼恩（Terance Mann）和柯菲（Amir Coffey）各拿到10分；莫里斯（Marcus Morris Sr.）則有10分12籃板的雙十演出。

巫師持續陷入泥淖之中，加上今天被逆轉，已經苦吞9連敗。波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）此役得到19分7籃板4抄截，其中10分出現在第四節；庫茲瑪（Kyle Kuzma）17分6籃板，阿夫迪賈（Deni Avdija）11分10籃板5助攻。

以5戰4勝結束密集賽程後，快艇在西區排名也來到第6，接下來他們將可以獲得3天休息時間。

「隊友們肯定累了。這是個艱難的賽季。今天的比賽和之前一場相隔不到48小時。我認為這是一場很棒的勝利。現在，我們可以得到一些休息時間，接受一些治療，然後在下一場比賽來臨前重整旗鼓。」雷納德說。

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