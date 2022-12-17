NBA／比分與賽程 AD傷退但湖人仍大勝金塊
NBA 12月17日戰績
老鷹 125:106 黃蜂
國王 122:113 活塞
魔術 117:109 塞爾蒂克
溜馬 112:118 騎士
勇士 106:118 76人
籃網 119:116 暴龍
尼克 114:91 公牛
灰狼 112:110 雷霆
拓荒者 110:130 獨行俠
金塊 108:126 湖人
NBA 12月18日賽程
05:00 快艇 vs. 巫師
06:00 馬刺 vs. 熱火
09:00 火箭 vs. 拓荒者
09:00 雷霆 vs. 灰熊
09:00 公鹿 vs. 爵士
09:00 騎士 vs. 獨行俠(緯來體育台、愛爾達體育1台)
10:00 太陽 vs. 鵜鶘
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