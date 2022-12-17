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NBA／比分與賽程 AD傷退但湖人仍大勝金塊

聯合新聞網／ 整理

NBA 12月17日戰績

老鷹 125:106 黃蜂

國王 122:113 活塞

魔術 117:109 塞爾蒂克

溜馬 112:118 騎士

勇士 106:118 76人

籃網 119:116 暴龍

尼克 114:91 公牛

灰狼 112:110 雷霆

拓荒者 110:130 獨行俠

金塊 108:126 湖人

NBA 12月18日賽程

05:00 快艇 vs. 巫師

06:00 馬刺 vs. 熱火

09:00 火箭 vs. 拓荒者

09:00 雷霆 vs. 灰熊

09:00 公鹿 vs. 爵士

09:00 騎士 vs. 獨行俠(緯來體育台、愛爾達體育1台)

10:00 太陽 vs. 鵜鶘

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