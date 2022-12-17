NBA／比分與賽程 AD傷退但湖人仍大勝金塊

巫師前鋒庫茲瑪（Kyle Kuzma）近期向媒體透露，將不會執行合約的球員選項，在休賽季成為自由球員，昨日他也在個人社群發表耐人尋味的貼文，「沒有什麼事情比下了飛機，加州（洛杉磯）的微風迎面而來還要美

2022-12-17 17:08