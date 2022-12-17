圖輯／T1聯盟霍華德表現低迷 雲豹吞五連敗

T1聯盟籃球賽今天由桃園永豐雲豹作客新北中信特攻，這是霍華德首次客場出戰，全場攻下15分6籃板3助攻，是出戰T1聯盟以來得分最低的一場，永豐雲豹最後也以103：94吞下五連敗。賽後他表示，回去會看影片檢討，並持續保持信心，未來球隊的表現會越來越好。他也表示確實有點累，畢竟他也快40歲了，但是相信會更好。 T1聯盟籃球賽由桃園永豐雲豹作客新北中信特攻，新北中信特攻林韋翰拿下大三元。記者葉信菉／攝影 T1聯盟籃球賽由桃園永豐雲豹作客新北中信特攻，鄭瑋（左）上籃時遭到艾德（中）封蓋。記者葉信菉／攝影 T1聯盟籃球賽由桃園永豐雲豹作客新北中信特攻，新北中信特攻艾德（左）攻下31分。記者葉信菉／攝影 T1聯盟籃球賽由桃園永豐雲豹作客新北中信特攻，新北中信特攻阿巴西快攻灌籃。記者葉信菉／攝影 霍華德（中）首次客場出戰，全場攻下15分6籃板3助攻，是出戰T1聯盟以來得分最低的一場。記者葉信菉／攝影 T1聯盟籃球賽由桃園永豐雲豹作客新北中信特攻，這是霍華德首次客場出戰，全場攻下15分6籃板3助攻。記者葉信菉／攝影

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