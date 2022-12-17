NBA／抗議聯盟罰款 熱火出奇招將全員列入傷兵名單
熱火今日因違反傷病規定遭聯盟開罰2.5萬美元，熱火明天將在墨西哥海外戰對上馬刺，將16名球員都列進傷兵名單，被外界推測是為了抗議聯盟罰款的作為。
根據《ESPN》報導，聯盟發表聲明，「12月14日熱火與雷霆之戰，因熱火未透露多名球員的比賽準備狀況，將開罰2.5萬美元。」
熱火今日則將14名球員、2名雙向球員全數列進傷病報告。阿德巴約（Bam Adebayo）、戴德蒙（Dewayne Dedmon）、海斯倫（Udonis Haslem）、海史密斯（Haywood Highsmith）、羅瑞（Kyle Lowry）、馬丁（Caleb Martin）被列在不確定可以出賽名單
巴特勒（Jimmy Butler）、赫洛（Tyler Herro）、歐拉迪波（Victor Oladipo）、羅賓森（Duncan Robinson）、約維奇（Nikola Jovic）列在應該可出賽的名單內。文森（Gabe Vincent）、凱恩（Jamal Cain）、尤爾特塞芬（Omer Yurtseven）則確定不會上場。
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