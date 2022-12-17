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NBA／一直有在關注湖人比賽 庫茲瑪：詹姆斯就像我大哥

聯合新聞網／ 綜合報導
庫子瑪(右2)透露詹姆斯(左)就像他的大哥。 路透社
庫子瑪(右2)透露詹姆斯(左)就像他的大哥。 路透社

巫師前鋒庫茲瑪（Kyle Kuzma）近期向媒體透露，將不會執行合約的球員選項，在休賽季成為自由球員，昨日他也在個人社群發表耐人尋味的貼文，「沒有什麼事情比下了飛機，加州（洛杉磯）的微風迎面而來還要美好。」

巫師若想提前續約庫茲瑪，根據規定最多只能開給他4年7000萬美元的合約。但根據《ESPN》報導，今年休賽季大約有9隊擁有大量的薪資空間，庫茲瑪有機會在明年休賽季，拿到4年1億美元左右的合約。雖然這不代表他一定會離開巫師，但即將成為自由球員的他，被交易的可能性大幅提升。

庫茲瑪今日在洛杉磯訓練完，接受媒體訪問。被問到湖人對他的意義時，他表示，「湖人對我來說意味著一切，他們讓我有機會養家餬口，我在美國東岸打球的時候，回到家晚上10點，還是會看湖人的比賽。」

庫茲瑪也被問到與詹姆斯（LeBron James）的關係，「我和他關係很好，經常一起聊天。他就像我的導師，我一直在模仿他的比賽方式，看他如何讓隊友參與比賽。我也會一直問他問題，他就像我的大哥一樣。」

媒體告訴庫茲瑪，湖人有意透過交易得到他，對此他回應，「我沒有聽說相關的事情，巫師隊愛我，這件事真的很困難，湖人有什麼交易籌碼？」

湖人 巫師 Kyle Kuzma LeBron James

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