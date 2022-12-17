NBA／為何是厄文操刀最後一擊？籃網主帥：KD叫他投的
籃網球星厄文（Kyrie Irving）今日在客場投進絕殺三分球，擊敗暴龍。賽後籃網主帥馮恩（Jacque Vaughn）透露，「杜蘭特（Kevin Durant）叫我讓厄文執行最後一擊。」
杜蘭特被多數人認為擁有聯盟最頂級的單打能力。馮恩賽後也坦言，「我原本計畫讓杜蘭特執行最後一擊，但他說服我將球交給厄文。」
對此杜蘭特表示，「厄文已經進入火熱的狀態，所以我不想妨礙他。我覺得他能在那樣的情況下隨心所欲，對手也不會去包夾他，讓他能一對一單打，這真的是一次非常特別的投籃。」
KYRIE IRVING WINS IT FOR THE NETS WITH THE #TissotBuzzerBeater!#TimingEmotions pic.twitter.com/lG3ZQiAHQr— NBA (@NBA) 2022年12月17日
談到自己的絕殺表現，厄文則表示，「老實說，我當下只想著進球，我看到對方另一名防守球員要過來補防了，所以我決定把重心往後拉，維持平衡後出手。」厄文補充說，「我不會讓自己太舒服，我想在這樣的狀況下表現更好，我失敗的次數遠比成功還多。」
防守厄文這球的暴龍後衛范弗利特（Fred VanVleet）也稱讚厄文，「他真的是世界上最好的球員之一，你必須致敬他。」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言