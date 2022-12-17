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NBA／為何是厄文操刀最後一擊？籃網主帥：KD叫他投的

聯合新聞網／ 綜合報導
厄文(左)與杜蘭特(右)。 路透社
厄文(左)與杜蘭特(右)。 路透社

籃網球星厄文（Kyrie Irving）今日在客場投進絕殺三分球，擊敗暴龍。賽後籃網主帥馮恩（Jacque Vaughn）透露，「杜蘭特（Kevin Durant）叫我讓厄文執行最後一擊。」

杜蘭特被多數人認為擁有聯盟最頂級的單打能力。馮恩賽後也坦言，「我原本計畫讓杜蘭特執行最後一擊，但他說服我將球交給厄文。」

對此杜蘭特表示，「厄文已經進入火熱的狀態，所以我不想妨礙他。我覺得他能在那樣的情況下隨心所欲，對手也不會去包夾他，讓他能一對一單打，這真的是一次非常特別的投籃。」

談到自己的絕殺表現，厄文則表示，「老實說，我當下只想著進球，我看到對方另一名防守球員要過來補防了，所以我決定把重心往後拉，維持平衡後出手。」厄文補充說，「我不會讓自己太舒服，我想在這樣的狀況下表現更好，我失敗的次數遠比成功還多。」

防守厄文這球的暴龍後衛范弗利特（Fred VanVleet）也稱讚厄文，「他真的是世界上最好的球員之一，你必須致敬他。」

籃網 Kyrie Irving Kevin Durant

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