NBA／讚湖人小將表現出色 詹姆斯：這是場巨大的勝利

雖然湖人球星戴維斯（Anthony Davis）本場比賽再度傷退，但靠著團隊上下一心的表現，擊退強敵金塊，球星詹姆斯（LeBron James）更直言，「這是一場巨大的勝利」。

詹姆斯比賽最後關頭連得8分接管比賽，他賽後表示，「這場勝利相當巨大，尤其是我們前一場遺憾輸給塞爾蒂克。我們開始能用防守阻止對手，進攻執行力也越來越有效。」

詹姆斯也稱讚在第四節挺身而出的中鋒布萊恩（Thomas Bryant）與菜鳥射手克里斯提（Max Christie），「今晚屬於布萊恩和克里斯提，他們替補上場後帶來出色的表現，尤其是在戴維斯缺席的情況下。」

衛斯特布魯克（Russell Westbrook）再度拿下大三元，他與中鋒布萊恩的連線更是獲勝關鍵。他表示，「我們的進攻節奏變了，比賽結果也變了。當我們用這種方式打球，對手很難擊敗我們。」

對於戴維斯的傷勢，湖人主帥漢姆（Darvin Ham）表示，「戴維斯已經做X光檢查，將在明天重新評估傷勢。」

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