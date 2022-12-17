NBA／AD又傷退！ 湖人下半場將士用命大勝金塊18分

湖人今日在主場迎戰西區第3的金塊，球星戴維斯（Anthony Davis）再度受傷退場，不過湖人反而從第三節後半段，靠著團隊的努力，壓著金塊打，終場就以126：108擊敗金塊。湖人12勝16敗，暫居西區第12，距離第11的勇士只有1場勝差。

雙方首節打得旗鼓相當，湖人靠著小將里夫斯（Austin Reaves）執行技術犯規罰球，在本節結束前取得1分領先。第二節開始，湖人打出13：5的攻勢擴大領先，但金塊不是省油的燈，打出10比0的攻勢反超比分，湖人開始陷入落後，好在詹姆斯（LeBron James）連得6分，讓湖人半場打完只落後1分。

第三節開始戴維斯（Anthony Davis）並沒有出現在場上，根據消息戴維斯遭遇右腳傷勢，本場比賽不會回來。湖人落後的分數一度被擴大，但在本節後段打出18：5的攻勢，反而領先5分。

末節湖人乘勝追擊，菜鳥克里斯提（Max Christie）扮演奇兵，連續投進2記三分球，將分差拉開到11分，迫使金塊叫出暫停。沒想到暫停回來後，湖人中鋒布萊恩（Thomas Bryant）與衛斯特布魯克（Russell Westbrook）連線，布萊恩2次暴扣將分差拉開到15分。

Another triple-double for Russ:



13 PTS

11 REB

11 AST

2 STL



The Lakers lead in Q4 on ESPN. pic.twitter.com/z7tRI93uzN — NBA (@NBA) 2022年12月17日

雖然金塊進攻回神，但詹姆斯選擇此時接管比賽，連得8分，湖人最終就以126：108收下勝利。

詹姆斯全場攻下30分9籃板，衛斯特布魯克繳出15分12助攻11籃板的大三元表現，中鋒布萊恩21分6籃板，里夫斯16分，施羅德（Dennis Schroder）15分。

金塊的部分，約柯奇（Nikola Jokic）25分11籃板8助攻，穆雷（Jamal Murray）23分6助攻，葛登（Aaron Gordon）則攻下17分。

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