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NBA／米契爾狂砍41分率隊逆轉溜馬 騎士主帥：不能激怒他

聯合新聞網／ 綜合報導
騎士球星米契爾(左)全場攻下41分，其中18分在第4節。 美聯社
騎士球星米契爾(左)全場攻下41分，其中18分在第4節。 美聯社

東區第3的騎士今日在主場迎戰溜馬，前3節遭到壓制，不過第4節球星米契爾（Donovan Mitchell）大爆發攻下18分，幫助騎士完成逆轉，以118：112收下勝利。

米契爾本場比賽24投14中，攻下41分。對此他表示，「我喜歡在這座球場打球，出手24次真的有點累，但我只想著為球隊竭盡所能。」

本場比賽溜馬原本領先，但溜馬菜鳥馬瑟倫（Bennedict Mathurin）與米契爾衝突後，騎士在米契爾的爆發下打出28：9的攻勢，對此騎士主帥比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）強調，「不能激怒米契爾，球場很吵雜，他們卻火上澆油。」

溜馬主帥卡萊爾（Rick Carlisle）則表示，「米契爾表現很出色，他就像這個世界以外的人，進攻表現真的令人嘆為觀止。」

騎士 溜馬 Donovan Mitchell

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