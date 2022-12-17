NBA／厄文上演三分絕殺 籃網本季對暴龍4戰全勝

籃網作客暴龍主場，本季雙方前3次交手都由籃網取得勝利，本場比賽雙方打得不分軒輊，比賽最後30秒雙方仍維持平手，結果籃網靠著厄文（Kyrie Irving）操刀最後一擊，成功絕殺暴龍，以119：116收下勝利，本季對戰暴龍4場全勝，以18勝12敗的戰績坐穩東區第4。

暴龍首節就展現贏球的決心，在當家控衛范弗利特（Fred VanVleet）12分的帶領下，取得10分領先，並成功將這個分差帶入下半場。

第三節籃網開啟逆襲，逐漸把比分逼近，在本節還剩3分鐘左右時，終於靠著杜蘭特拿到2分，首度取得分數領先。

雙方進入末節比分持續緊咬，暴龍在比賽最後1分鐘將比分再度反超。不過在比賽時間還剩15秒時，厄文（Kyrie Irving）將球傳給底角埋伏的渡邊雄太，三分球命中，籃網再度領先2分。接著暴龍巴恩斯（Scottie Barnes）成功站上罰球線並2罰全中，留給籃網最後7秒。

WATANABE CLUTCH SHOT FOR THE LEAD 😮 pic.twitter.com/9kkdVItj7b — Bleacher Report (@BleacherReport) 2022年12月17日

籃網最後一攻交給厄文操刀，三分球命中絕殺暴龍，最終就以119比116擊退暴龍。

KYRIE GAME WINNER. 🔥🔥🔥



pic.twitter.com/EUr6HSCFOm — Hoop Central (@TheHoopCentral) 2022年12月17日

厄文（Kyrie Irving）攻下全隊最高的32分，杜蘭特（Kevin Durant）28分，渡邊雄太17分，中鋒克萊克斯頓（Nic Claxton）15分10籃板6阻攻，西蒙斯（Ben Simmons）10分5籃板5助攻。

暴龍的部分，范弗利特連2場攻下39分，巴恩斯26分，席亞康（Pascal Siakam）17分7籃板5助攻。

商品推薦