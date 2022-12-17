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NBA／勇士少3大將只打了一節好球 遭76人壓制苦吞3連敗

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士首節領先，後續卻被76人壓制。 路透社
勇士首節領先，後續卻被76人壓制。 路透社

勇士今日作客76人主場，柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）及維金斯（Andrew Wiggins）都因傷缺陣，除了第一節打出優勢外，剩下3節都被76人壓著打，終場以106：118不敵76人，苦吞3連敗。

勇士開局相當順利，打出一波7：0的攻勢，首節攻下38分強壓76人，其中頂替柯瑞先發的迪文森佐（Donte DiVincenzo）表現最亮眼，單節命中5記三分球，拿下15分。

到了第二節勇士的進攻表現開始下滑，76人靠著雙星安比德（Joel Embiid）、哈登（James Harden）上半場都攻下17分，半場結束前只落後勇士2分。

第三節勇士缺少柯瑞的問題浮現，一度超過3分鐘沒得分，也讓76人打出12：0的攻勢，將比分反超，這節打完76人反而取得5分領先。第四節比賽76人持續拉開比分，終場就以118：106收下勝利。

哈登27分9助攻5籃板。 美聯社
哈登27分9助攻5籃板。 美聯社

安比德34分13籃板，哈登27分9助攻5籃板，梅爾頓（De'Anthony Melton）17分9籃板7助攻。

勇士的部分，波爾（Jordan Poole）攻下29分，魯尼（Kevon Looney）繳出14分11籃板9助攻的準大三元表現，迪文森佐17分10籃板6助攻，湯普森（Klay Thompson）17投僅4中，攻下12分。

勇士 76人 Stephen Curry Joel Embiid James Harden

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