NBA／新生代控衛對決 老鷹楊恩31分強壓黃蜂小鮑爾
老鷹近期傷兵滿營，原先設定的先發5人剩下當家球星楊恩（Trae Young）和前鋒杭特（De'Andre Hunter）能健康出賽，不過面對本季表現不佳的黃蜂，老鷹還是輕鬆以125：106收下勝利，戰績重返5成，輸球的黃蜂仍就是東區爐主。
本場比賽是雙方年輕明星後衛的對決，楊恩首節就攻下14分並傳出4助攻，黃蜂小鮑爾（LaMelo Ball）也在第2節攻下14分還以顏色，不過老鷹還有射手波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）的火力奧援，上半場他拿下16分，幫助老鷹以75：59進入下半場。
第三節楊恩再攻進10分，但老鷹整體攻勢不如上半場順暢，也讓黃蜂趁機將比分追近至個位數。不過末節開始老鷹又打出9：2的攻勢，再度將比數拉開，之後比賽就都在老鷹的掌控之下，終場順利以125：106擊敗黃蜂。
楊恩攻下本場最高的31分、9助攻，波格丹諾維奇射進7記三分球，攻下28分；黃蜂的部分，小鮑爾一枝獨秀拿到27分，其他球員則沒有太出色的表現。
2022卡達世足
▪ 即時比分與最新戰況一把抓
▪ 淘汰賽對戰表與賽程
▪ 玩運彩神預測拿PS5
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言