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NBA／新生代控衛對決 老鷹楊恩31分強壓黃蜂小鮑爾

聯合新聞網／ 綜合報導
老鷹楊恩(左)與黃蜂小鮑爾(右)。 路透社
老鷹楊恩(左)與黃蜂小鮑爾(右)。 路透社

老鷹近期傷兵滿營，原先設定的先發5人剩下當家球星楊恩（Trae Young）和前鋒杭特（De'Andre Hunter）能健康出賽，不過面對本季表現不佳的黃蜂，老鷹還是輕鬆以125：106收下勝利，戰績重返5成，輸球的黃蜂仍就是東區爐主。

本場比賽是雙方年輕明星後衛的對決，楊恩首節就攻下14分並傳出4助攻，黃蜂小鮑爾（LaMelo Ball）也在第2節攻下14分還以顏色，不過老鷹還有射手波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）的火力奧援，上半場他拿下16分，幫助老鷹以75：59進入下半場。

第三節楊恩再攻進10分，但老鷹整體攻勢不如上半場順暢，也讓黃蜂趁機將比分追近至個位數。不過末節開始老鷹又打出9：2的攻勢，再度將比數拉開，之後比賽就都在老鷹的掌控之下，終場順利以125：106擊敗黃蜂。

楊恩攻下本場最高的31分、9助攻，波格丹諾維奇射進7記三分球，攻下28分；黃蜂的部分，小鮑爾一枝獨秀拿到27分，其他球員則沒有太出色的表現。

老鷹 Trae Young 黃蜂 小鮑爾

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