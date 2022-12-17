NBA／不用動手術鬆一口氣 柯瑞：不確定休多久

勇士球星柯瑞（Stephen Curry）確定將因肩膀傷勢缺席數周，今日他仍隨隊作客76人主場，賽前他接受訪問時坦言，「不需要開刀動手術，讓他鬆了一口氣。」

今天勇士賽前投籃結束後，柯瑞向媒體表示，「醫生給出2、3種解決方案，還好最後不需動手術。很開心傷勢可以自行癒合，因為我知道動手術需要4到6個月，現在沒有人願意這麼做。」

被問到大約多久能夠回到賽場，柯瑞表示，「真的很難說，因為這是我第一次遇到這種傷勢，有些人曾傷得比我還嚴重，可以從他們的復出時間來推測。」

勇士目前戰績14勝15敗西區第10，能否維持戰績將是一大挑戰，對此柯瑞表示，「西區每支球隊都很有競爭力，我們仍處在不錯的狀態，希望隊友能維持穩定性，我相信這點能做到。」

商品推薦