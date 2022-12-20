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NBA／比分與賽程 公鹿字母哥發威宰鵜鶘搶居東區龍頭

聯合新聞網／ 整理
公鹿隊「字母哥」安戴托昆波(藍衣)攻下42分10籃板拉出連勝，搶下東區龍頭地位。 路透社
公鹿隊「字母哥」安戴托昆波(藍衣)攻下42分10籃板拉出連勝，搶下東區龍頭地位。 路透社

NBA 12月20日戰績

爵士 99：122 騎士

暴龍 101：104(OT) 76人

魔術 125：126 老鷹

馬刺 124：105 火箭

獨行俠 106：116 灰狼

公鹿 128：119 鵜鶘

拓荒者 121：123 雷霆

湖人 104：130 太陽

黃蜂 125：119 國王

NBA 12月21日賽程

08:00 爵士 vs. 活塞

08:30 公牛 vs. 熱火

08:30 勇士 vs. 尼克(緯來體育台、愛爾達體育1台)

10:00 巫師 vs. 太陽

11:00 灰熊 vs. 金塊

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