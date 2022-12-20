NBA／比分與賽程 公鹿字母哥發威宰鵜鶘搶居東區龍頭
NBA 12月20日戰績
爵士 99：122 騎士
暴龍 101：104(OT) 76人
魔術 125：126 老鷹
馬刺 124：105 火箭
獨行俠 106：116 灰狼
公鹿 128：119 鵜鶘
拓荒者 121：123 雷霆
湖人 104：130 太陽
黃蜂 125：119 國王
NBA 12月21日賽程
08:00 爵士 vs. 活塞
08:30 公牛 vs. 熱火
08:30 勇士 vs. 尼克(緯來體育台、愛爾達體育1台)
10:00 巫師 vs. 太陽
11:00 灰熊 vs. 金塊
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