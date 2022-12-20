NBA／比分與賽程 公鹿字母哥發威宰鵜鶘搶居東區龍頭

前一場在自家遭到勇士痛擊的暴龍，隨即打包趕往費城作客，儘管是「背靠背」硬仗連連，仍是和76人一路纏鬥到延長賽。不過在延長賽中，雙方進攻皆無功而返，暴龍全隊僅得到2分，而76人則是靠著哈里斯（Tobia

2022-12-20 11:50