NBA／比分與賽程 湖人詹姆斯33分助隊擊敗巫師驚險守住勝利
NBA 12月19日戰績
魔術 95：92 塞爾蒂克
尼克 109：106 溜馬
籃網 124：121 活塞
勇士 126：110 暴龍
公牛 126：150 灰狼
黃蜂 115：119 金塊
巫師 117：119 湖人
NBA 12月20日賽程
08:00 爵士 vs. 騎士
08:00 暴龍 vs. 76人
08:30 魔術 vs. 老鷹
09:00 馬刺 vs. 火箭
09:00 獨行俠 vs. 灰狼
09:00 公鹿 vs. 鵜鶘
09:00 拓荒者 vs. 雷霆
10:00 湖人 vs. 太陽(緯來體育台、愛爾達體育1台)
11:00 黃蜂 vs. 國王
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