NBA／比分與賽程 湖人詹姆斯33分助隊擊敗巫師驚險守住勝利

在沒有戴維斯（Anthony Davis）的情況下，湖人在自家和近況低迷的巫師一路廝殺到最後時刻。原先詹姆斯（LeBron James）持球看似要失誤收場，球卻意外回到自己手上，反讓他在拿到球後迅速傳

2022-12-19 13:26