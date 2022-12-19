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NBA／比分與賽程 湖人詹姆斯33分助隊擊敗巫師驚險守住勝利

聯合新聞網／ 整理
湖人隊詹姆斯攻下33分，助隊擊敗巫師驚險守住勝利。 路透社
湖人隊詹姆斯攻下33分，助隊擊敗巫師驚險守住勝利。 路透社

NBA 12月19日戰績

魔術 95：92 塞爾蒂克

尼克 109：106 溜馬

籃網 124：121 活塞

勇士 126：110 暴龍

公牛 126：150 灰狼

黃蜂 115：119 金塊

巫師 117：119 湖人

NBA 12月20日賽程

08:00 爵士 vs. 騎士

08:00 暴龍 vs. 76人

08:30 魔術 vs. 老鷹

09:00 馬刺 vs. 火箭

09:00 獨行俠 vs. 灰狼

09:00 公鹿 vs. 鵜鶘

09:00 拓荒者 vs. 雷霆

10:00 湖人 vs. 太陽(緯來體育台、愛爾達體育1台)

11:00 黃蜂 vs. 國王

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