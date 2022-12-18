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NBA／比分與賽程 太陽隊布克攻58分助隊打敗鵜鶘

聯合新聞網／ 整理
太陽隊布克(中)攻下58分，助隊打敗鵜鶘。 美聯社
太陽隊布克(中)攻下58分，助隊打敗鵜鶘。 美聯社

NBA 12月18日戰績

巫師 93：102 快艇

熱火 111：101 馬刺

獨行俠 99：100(OT) 騎士

拓荒者 107：95 火箭

爵士 97：123 公鹿

灰熊 109：115 雷霆

鵜鶘 114：118 太陽

NBA 12月19日賽程

04:00 魔術 vs. 塞爾蒂克

06:00 尼克 vs. 溜馬

07:00 籃網 vs. 活塞

07:00 勇士 vs. 暴龍

08:00 公牛 vs. 灰狼

09:00 黃蜂 vs. 金塊

10:30 巫師 vs. 湖人(愛爾達體育1台)

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