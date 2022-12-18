聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／比分與賽程 太陽隊布克攻58分助隊打敗鵜鶘
NBA 12月18日戰績
巫師 93：102 快艇
熱火 111：101 馬刺
獨行俠 99：100(OT) 騎士
拓荒者 107：95 火箭
爵士 97：123 公鹿
灰熊 109：115 雷霆
鵜鶘 114：118 太陽
NBA 12月19日賽程
04:00 魔術 vs. 塞爾蒂克
06:00 尼克 vs. 溜馬
07:00 籃網 vs. 活塞
07:00 勇士 vs. 暴龍
08:00 公牛 vs. 灰狼
09:00 黃蜂 vs. 金塊
10:30 巫師 vs. 湖人(愛爾達體育1台)
2022卡達世足
▪ 即時比分與最新戰況一把抓
▪ 淘汰賽對戰表與賽程
▪ 玩運彩神預測拿PS5
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言