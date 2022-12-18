NBA／比分與賽程 太陽隊布克攻58分助隊打敗鵜鶘

在少了當家球星唐西奇（Luka Doncic）的情況下，作客克里夫蘭的獨行俠打到第四節還取得領先優勢，雖然比賽後段被騎士超前，但華克（Kemba Walker）剩下3.5秒的切入突破放進追平分，仍將比

2022-12-18 12:36