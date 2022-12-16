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NBA／發展聯盟飆31分 勇士威斯曼確定回歸

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士中鋒威斯曼(右)。 美聯社
勇士中鋒威斯曼(右)。 美聯社

勇士今日宣布柯瑞（Stephen Curry）確定受傷的壞消息，也決定將待在發展聯盟的中鋒威斯曼（James Wiseman）及二輪新秀羅林斯（Ryan Rollins）召回NBA，將隨勇士出戰明日作客76人主場的比賽。

威斯曼昨日在發展聯盟的比賽中，拿到生涯新高的31分。最近3場在發展聯盟的比賽數據依序為24分10籃板、24分16籃板、31分6籃板。

得知此消息的國外勇士球迷，紛紛在網路留言區表示，「希望能看到威斯曼對上恩比德（Joel Embiid）」、「勇士需要他的體型對抗恩比德」、「希望教練讓他多上場」。但也有球迷悲觀地表示，「沒有柯瑞，勇士打算『擺爛』。」

勇士 威斯曼

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