NBA／馬刺中鋒伯爾特合約將到期 傳暴龍有意找他回鍋

馬刺近年進入重建期，本季更是西區排名墊底。外界預期他們本季將成為交易市場的賣家，根據消息指出，主力中鋒伯爾特（Jakob Poeltl）已成為暴龍的交易目標。

27歲的伯爾特是暴龍2016年選秀會第9順位選進的球員。伯爾特為暴龍效力2季後，暴龍就將他和德羅展（DeMar DeRozan）一同送往馬刺，以換回球星雷納德（Kawhi Leonard）。

到了馬刺後，伯爾特逐漸成長為一名可靠的先發球員。本季場均貢獻12.9分、9.9籃板、3.5助攻，籃板、助攻都創下生涯新高。不過沒有三分球投射能力、罰球命中率僅51.8%仍是罩門。

根據《雅虎體育》的報導指出，暴龍一直有在關注伯爾特，也希望能將他交易回來，因為暴龍目前陣容中不存在合格的中鋒。另外公牛也對伯爾特有意，陣中的先發中鋒佛西維奇（Nikola Vucevic）今年合約也即將到期，他們希望更年輕的伯爾特可以取代中鋒的位置。

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