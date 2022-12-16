NBA／尼克欲擺脫佛尼爾大約 傳打算和湖人做交易
尼克近期將佛尼爾（Evan Fournier）、瑞迪許（Cam Reddish）、羅斯（Derrick Rose）等球員冷凍，反而打出一波5連勝。根據消息，尼克希望將佛尼爾的大合約交易出去，而他們找的交易對象正是湖人。
根據《HoopsHype》記者斯卡托（Michael Scotto）透露，尼克希望送走佛尼爾向湖人換來貝佛利（Patrick Beverley）和納恩（Kendrick Nunn），因為貝佛利、納恩的合約本季結束後都到期，反觀佛尼爾包含本季在內，合約還有3年（第3年球隊選擇權），每年1800萬美元左右。
另外也有消息指出，尼克在交易市場上將傅尼爾和瑞迪許打包來賣。前者職業生涯擁有38%的三分球命中率，但本季下滑到33.3%；後者年輕且體能出色，但投射能力不穩定，生涯三分球命中率僅30.4%。
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