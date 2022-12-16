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NBA／灰熊血洗公鹿創本季最大分差 莫蘭特警告：要小心我們
灰熊今日在主場大勝公鹿，曾經一度在第4節領先50分，創下NBA本季最大分差紀錄。在鵜鶘今日輸球後，也確定獨居西區龍頭。賽後灰熊當家球星莫蘭特（Ja Morant）也喊話：「現在每隊都該明白，對上我們前要做好準備。」
本場比賽灰熊有8名球員得分達雙位數，對此莫蘭特就表示，「我們有很多人可以得分，如果你要情蒐我們，必須能說出球員名單上每個人的名字。」
灰熊總教練詹金斯（Taylor Jenkins）也談到今晚的成功，「我不認為這是驚天動地的事，我們防守紀律嚴明，有多名球員輪流限制安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），我們做得很成功，讓他遠離禁區。」
根據NBA官網數據統計，本場比賽之前，公鹿防守效率聯盟排名第2，今日卻丟掉142分。對此，公鹿主帥布丹霍澤（Mike Budenholzer）表示，「我們任何方面都被他們打爆，必須要清楚這一點。」
安戴托昆波則稱讚對手，「他們打得很好，節奏真的非常快，打出非常棒的籃球比賽。」
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