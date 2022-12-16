NBA／爵士克拉克森狂飆39分 鵜鶘OT落敗讓出西區王位

鵜鶘前天被爵士中斷7連勝，今日雙方再度交手，整場比分都相當接近，也打進延長賽。結果爵士靠著克拉克森（Jordan Clarkson）精彩的發揮，加上出色的團隊防守，最終以132比129險勝鵜鶘，以17勝14敗登上西區第7，也讓鵜鶘將西區龍頭的位置讓給灰熊。

雙方前3節呈現拉鋸戰，鵜鶘以95：91領先進入末節。爵士後衛克拉克森（Jordan Clarkson）本場比賽狀況絕佳，首節就攻下17分，3節打完就拿到32分。不過鵜鶘後衛麥凱倫（C.J. McCollum）也有20分進帳，球星威廉森（Zion Williamson）也挹注19分。

末節開始鵜鶘一度將分差拉開至8分，不過爵士立刻打出9：1的攻勢追平比分。威廉森此時開始發揮影響力，連續2次成功的防守，又助攻麥凱倫三分球命中，將分差拉開至5分，迫使爵士喊出暫停。

暫停回來後爵士進攻連續得手，克拉克森、馬卡南（Lauri Markkanen）連續命中三分球超前比數，迫使鵜鶘叫出暫停，比賽時間只剩30秒。暫停回來後，威廉森先2分得手，使出犯規戰術讓爵士康利（Mike Conley）站上罰球線，結果他2罰全中。

落後3分的鵜鶘只能投三分球，麥卡倫未命中，不過鵜鶘搶到進攻籃板，傳給底角的鵜鶘前鋒墨菲（Trey Murphy III）三分球命中，追平比數，時間剩2秒。爵士最後一擊交給馬卡南空接，被小南斯（Larry Nance Jr.）火鍋封阻，雙方進入延長賽。

LARRY NANCE JR. GAME-SAVING BLOCK SENDS IT TO OT 🤯 pic.twitter.com/u3KKk9NBT1 — NBA TV (@NBATV) 2022年12月16日

延長賽鵜鶘進攻失靈，只靠威廉森零星的攻勢取得分數，反觀爵士靠著克拉克森的發揮打出氣勢，終場就以132比129收下勝利。

本場比賽克拉克森砍下本季新高39分，馬卡南也有31分的進帳，比賽後段主防威廉森很成功的菜鳥凱斯勒（Walker Kessler）也有11分9籃板3阻攻的表現。鵜鶘的部分威廉森攻下31分8籃板8助攻，麥凱倫則有28分進帳。

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