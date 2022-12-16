NBA／莫蘭特大三元領軍 灰熊血洗公鹿41分豪取7連勝

近期打出6連勝的灰熊，今日在主場迎戰東區強權公鹿，沒想到比賽呈現一面倒的情況，公鹿上半場打完就落後29分，第三節再被灰熊海灌47分，三節打完就落後高達46分，終場灰熊也以142：101血洗公鹿，拿到近期的7連勝，以19勝9敗暫時獨居西區龍頭。

首節公鹿的投籃命中率相當悽慘，其中三分球更是只有10投1中，也讓灰熊在首節就取得33：18的領先優勢。沒想到接下來的比賽，公鹿被打得越來越慘，三節打完竟然就落後46分，也讓比賽提早進入垃圾時間。

本場比賽灰熊球星莫蘭特（Ja Morant）拿下25分10助攻10籃板的大三元表現，中鋒亞當斯（Steven Adams）送出5次阻攻，灰熊全隊共有8人得分達雙位數。

反觀公鹿的部分，全隊投籃命中率僅37.2%，三分球命中率26%，「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）攻下19分，波提斯（Bobby Portis）也19分，表現最慘的是米道頓（Khris Middleton），全場12投1中，僅攻下3分。

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