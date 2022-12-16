快訊

泰山提告了！龍邦批「賤賣全家股票」掏空公司 董事詹皓鈞喊：夠了

一個人海嘯來襲 老後理想生活關鍵在找到「起床理由」

撒幣消化預算？熊好券終極加碼送200元 網見期限炸毛「來不及用」

世足賽／德尚態度冷淡 傳本澤馬對歸隊一事感到很受傷

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

衛冕軍法國在昨天擊敗摩洛哥，連續兩屆挺進到冠軍賽後，一度傳出今年金球獎得主本澤馬（Karim Benzema）有望歸隊，不過在今天歐洲媒體報導，這樣的可能性已經變得愈來愈小，主因就在於法國主帥德尚（Didier Deschamps）對於此事態度冷淡，讓本澤馬歸隊的意願也不高。

今年重返世足賽陣容的本澤馬，卻在比賽開踢前夕因傷離隊，儘管在淘汰賽開踢前一度傳出還在26人大名單中的他有望歸隊，不過當時德尚就否認了這樣的傳聞，而在冠軍賽前再一次被問到本澤馬是否有機會歸隊時，德尚卻選擇跳過這個問題。

而今天歐洲媒體也報導，儘管皇馬對於本澤馬歸隊踢世足賽是保持開放態度，但德尚的冷淡態度讓本澤馬相當受傷，甚至已決定跟隨皇馬去踢友誼賽，也代表他要在周日回到法國陣中出賽的可能性已經是微乎其微。

不過德尚對於本澤馬歸隊與否一直沒有明確表態也是情有可原，一方是因為法國本屆世足賽產生良好的化學效應，尤其是姆巴佩（Kylian Mbappe）與吉魯（Olivier Giroud）兩名攻擊箭頭都有出色的表現，假使本澤馬歸隊也勢必會對兩人發揮空間產生壓縮，甚至可能讓分組賽一路拚戰至今的球員感到心理不平。

世足彩蛋 世足球星 卡達世足

延伸閱讀

世足賽／駱駝流感搞鬼？法國拚衛冕前又有球員發燒

世足賽／4年前讓梅西出局沮喪離場 姆巴佩破壞力更強

世足賽／疑冷氣害法多名球員掛病號 拉比奧可望決賽歸隊

世足賽／不明病毒成法國爭冠隱憂 德尚：先隔離全力防擴散

相關新聞

煮茶論戰／法國先進球成關鍵 摩洛哥雖敗猶榮

法國和摩洛哥的四強戰，就各項數據表現是摩洛哥表現比較好，但法國和阿根廷狀況相似，都是打出「質量」，且開賽第五分鐘法國就先...

世足賽／德尚態度冷淡 傳本澤馬對歸隊一事感到很受傷

衛冕軍法國在昨天擊敗摩洛哥，連續兩屆挺進到冠軍賽後，一度傳出今年金球獎得主本澤馬（Karim Benzema）有望歸隊，...

世足賽／法國摩洛哥賽後傳慘劇 球迷動亂少年遭汽車輾斃

法國隊今天在2022卡達世界盃足球賽四強賽踢走摩洛哥隊，賽後在法國南部城市蒙貝列（Montpellier）對陣的雙方球迷...

世足賽／梅西、姆巴佩強強對決 爭金盃也搶金靴

卡達世足賽冠軍戰確定上演「歐美對決」，法國、阿根廷之戰的贏家將是史上第四支奪下三冠的球隊，兩大天王姆巴佩、梅西在進球榜以...

相處超和樂！巴西傳奇球星被爆讓2女輪流侍寢 床事緊守「1規定」

今年42歲「小羅納度」羅納迪諾（Ronaldinho Gaúcho）曾帶領巴西隊拿下2002年世界盃冠軍，生涯中不僅拿過金球獎、歐洲冠軍盃、南美自由盃等，還連續兩年獲得「足球先生」的封號，被球壇認為是傳奇巨星。近日有外媒爆料小羅納度的感情生活...

史上最耗資國家宣傳 3,000億美元卡達世足賽倒數中落幕

當2010年揭曉卡達將成為世足賽主辦國時，大多數足球迷可能還不知道卡達究竟位在何處。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。