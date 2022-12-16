NBA／獨行俠出現傷兵 前鋒克萊柏預計缺席2個月
獨行俠昨日輸球後戰績再度跌至5成，今日再傳出壞消息，主力前鋒克萊柏（Maxi Kleber）今日確定右腿筋撕裂，預計缺席2個月左右。
獨行俠的前鋒陣容本來就相對薄弱，他們預計得更依靠伍德（Christian Wood）和鮑威爾（Dwight Powell），被冷凍的麥基（JaVale McGee）也預計獲得上場機會。
根據NBA官網的進階數據，上賽季獨行俠的防守排在聯盟第7名，本季卻大幅下降至第21名。另外他們平均每場要被搶9.4個進攻籃板，聯盟第5差。所以近期也有消息傳出，獨行俠想交易活塞長人諾艾爾（Nerlens Noel）補強禁區。
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