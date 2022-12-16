NBA／湖人老闆不願意放棄衛少 導致與溜馬交易談判破局

湖人球星衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的交易流言始終沒有停過，不過根據消息指出，湖人老闆巴斯（Jeanie Buss）從季初就不希望交易他，也讓湖人與溜馬之間的交易案無法成真。

《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）指出，以衛斯特布魯克和首輪選秀權換取溜馬火鍋王透納（Myles Turner）、射手的希爾德（Buddy Hield）的交易案曾差點成真，不過巴斯卻不願意放棄衛斯特布魯克，因此這筆交易無法達成。

阿米克也指出，衛斯特布魯克近1個月以來的好表現，讓他被交易的可能性越來越小。自從10月28日從替補出發，衛斯特布魯克出賽21場，場均15.2分7.9助攻5.8籃板，投籃命中率及球隊戰績都有所提升。

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