NBA／湖人老闆不願意放棄衛少 導致與溜馬交易談判破局

湖人球星衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的交易流言始終沒有停過，不過根據消息指出，湖人老闆巴斯（Jeanie Buss）從季初就不希望交易他，也讓湖人與溜馬之間的交易案無法成真。
《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）指出，以衛斯特布魯克和首輪選秀權換取溜馬火鍋王透納（Myles Turner）、射手的希爾德（Buddy Hield）的交易案曾差點成真，不過巴斯卻不願意放棄衛斯特布魯克，因此這筆交易無法達成。
阿米克也指出，衛斯特布魯克近1個月以來的好表現，讓他被交易的可能性越來越小。自從10月28日從替補出發，衛斯特布魯克出賽21場，場均15.2分7.9助攻5.8籃板，投籃命中率及球隊戰績都有所提升。
勇士球星柯瑞（Stephen Curry）在昨日與溜馬的比賽中受傷退場，今日檢查結果出爐，確定不用開刀，但至少缺席2周的比賽。
昨日柯瑞在比賽第三節試圖防守對方球員時受傷，今天確定傷勢為左肩盂唇
湖人球星衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的交易流言始終沒有停過，不過根據消息指出，湖人老闆巴斯（Jeanie Buss）從季初就不希望交易他，也讓湖人與溜馬之間的交易案無法成真。
獨行俠昨日輸球後戰績再度跌至5成，今日再傳出壞消息，主力前鋒克萊柏（Maxi Kleber）今日確定右腿筋撕裂，預計缺席2個月左右。
獨行俠的前鋒陣容本來就相對薄弱，他們預計得更依靠伍德（Chr
湖人一直在尋找射手補足陣容上的缺陷，最近有消息指出，他們將目光放在暴龍後衛崔蘭特（Gary Trent Jr.）身上，不過除了湖人外，勇士、太陽、熱火及老鷹也對崔蘭特感興趣。
根據《Bleach
NBA近期公布年度獎項改名的消息，包含MVP在內的6個年度獎項，都以NBA傳奇球星的名字命名。已經退休的2010年NBA選秀榜眼透納（Evan Turner），藉此在推特上發文開酸湖人球星詹姆斯（Le
拓荒者當家球星里拉德（Damian Lillard）近況火熱，繼前場比賽狂轟11記三分球，豪取38分後，今日對上馬刺的比賽再度攻下37分，幫助拓荒者以128：112輕取馬刺，里拉德傑出的表現，也受到雙
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