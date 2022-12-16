NBA／勇士戰績不妙！柯瑞左肩傷勢至少缺席2周
勇士球星柯瑞（Stephen Curry）在昨日與溜馬的比賽中受傷退場，今日檢查結果出爐，確定不用開刀，但至少缺席2周的比賽。
昨日柯瑞在比賽第三節試圖防守對方球員時受傷，今天確定傷勢為左肩盂唇受傷，不需要進行手術，將在2周後重新評估傷勢。《ESPN》「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）則指出，這傷勢預計會讓柯瑞缺席好幾周的比賽。
本季柯瑞出賽26場，場均30.0分、6.6籃板、6.8助攻，投籃命中率50%、三分球命中率43.4%，勇士本季在沒有柯瑞的情況下，戰績0勝3敗。
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