NBA／未來以詹姆斯命名獎項？退役球員透納酸：泡泡冠軍

NBA近期公布年度獎項改名的消息，包含MVP在內的6個年度獎項，都以NBA傳奇球星的名字命名。已經退休的2010年NBA選秀榜眼透納（Evan Turner），藉此在推特上發文開酸湖人球星詹姆斯（LeBron James），「如果再舉辦一次『泡泡聯盟』，冠軍杯應該以球星詹姆斯來命名。」

每個年度獎項都以最具代表性的球星命名，其中年度最有價值球員獎改名為「喬丹獎」，美國媒體人岡薩雷茲（Eddie Gonzalez）就在推特發問，「2035年哪個獎項會以詹姆斯命名？」透納轉發這則推文並寫道：「如果還有一個泡泡冠軍的話，這個獎盃應該以詹姆斯命名。」

If we ever have a bubble championship again then that specific trophy should be named after him https://t.co/K0HChhVbRF — Evan Turner (@thekidet) 2022年12月14日

透納此番言論被不少球迷視為在酸詹姆斯泡泡聯賽冠軍「不純」，而引來許多砲轟，球迷紛紛在留言區表示，「沒有冠軍的人有何資格表示」、「他曾被詹姆斯蓋火鍋，在記仇」、「年度失敗新秀獎也該以你命名」。

透納2010年以選秀榜眼的身分進入NBA，先後效力76人、溜馬、塞爾蒂克、拓荒者及老鷹，選擇在泡泡聯賽結束後退休，以32歲的年紀加入塞爾蒂克教練團，而2010年選秀狀元沃爾（John Wall）今年則效力快艇。透納職業生涯場均能得到9.7分4.6籃板3.5助攻。

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