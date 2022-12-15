快訊

舅舅驚傳遇害…WTO秘書長譚德塞聞噩耗崩潰 一度想取消記者會

央行四度升息！房貸利率將突破2%大關 專家：房市剉咧等

符合市場預期！央行宣布「升息半碼」 再次跟進Fed

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／未來以詹姆斯命名獎項？退役球員透納酸：泡泡冠軍

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人球星詹姆斯(左)與已退休的透納(右)。 歐新社
湖人球星詹姆斯(左)與已退休的透納(右)。 歐新社

NBA近期公布年度獎項改名的消息，包含MVP在內的6個年度獎項，都以NBA傳奇球星的名字命名。已經退休的2010年NBA選秀榜眼透納（Evan Turner），藉此在推特上發文開酸湖人球星詹姆斯（LeBron James），「如果再舉辦一次『泡泡聯盟』，冠軍杯應該以球星詹姆斯來命名。」

每個年度獎項都以最具代表性的球星命名，其中年度最有價值球員獎改名為「喬丹獎」，美國媒體人岡薩雷茲（Eddie Gonzalez）就在推特發問，「2035年哪個獎項會以詹姆斯命名？」透納轉發這則推文並寫道：「如果還有一個泡泡冠軍的話，這個獎盃應該以詹姆斯命名。」

透納此番言論被不少球迷視為在酸詹姆斯泡泡聯賽冠軍「不純」，而引來許多砲轟，球迷紛紛在留言區表示，「沒有冠軍的人有何資格表示」、「他曾被詹姆斯蓋火鍋，在記仇」、「年度失敗新秀獎也該以你命名」。

透納2010年以選秀榜眼的身分進入NBA，先後效力76人、溜馬、塞爾蒂克、拓荒者及老鷹，選擇在泡泡聯賽結束後退休，以32歲的年紀加入塞爾蒂克教練團，而2010年選秀狀元沃爾（John Wall）今年則效力快艇。透納職業生涯場均能得到9.7分4.6籃板3.5助攻。

LeBron James 湖人

相關新聞

NBA／勇士柯瑞左肩受傷將仔細檢查 柯爾：他精神很好

繼維金斯（Andrew Wiggins）受傷後，勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）也在今日作客溜馬主場的比賽中，傷到左肩，預計明天將接受MRI診斷，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）表示

NBA／未來以詹姆斯命名獎項？退役球員透納酸：泡泡冠軍

NBA近期公布年度獎項改名的消息，包含MVP在內的6個年度獎項，都以NBA傳奇球星的名字命名。已經退休的2010年NBA選秀榜眼透納（Evan Turner），藉此在推特上發文開酸湖人球星詹姆斯（Le

NBA／里拉德近4戰場均37.8分 拓荒者主帥：任何投籃都是威脅

拓荒者當家球星里拉德（Damian Lillard）近況火熱，繼前場比賽狂轟11記三分球，豪取38分後，今日對上馬刺的比賽再度攻下37分，幫助拓荒者以128：112輕取馬刺，里拉德傑出的表現，也受到雙

NBA／星二代場上對決 甜瓜與詹皇場下寒暄：不急找到球隊

本周詹姆斯（LeBronJames）之子「小皇帝」布朗尼（Bronny James），與「甜瓜二世」基恩（Kiyan Anthony）狹路相逢，此外，本場比賽還有兩位星二代，一位是皮朋(Scottie

NBA／投出致勝球還創紀錄 熱火「英雄」赫洛：戲為我而拍

熱火球星巴特勒（Jimmy Butler）因膝蓋傷勢缺席今日作客雷霆的比賽，幸好「英雄」赫洛（Tyler Herro）挺身而出，攻下35分及9記三分球均創下個人生涯新高，並投進致勝球球，幫助熱火110

NBA／比分與賽程 金塊約柯奇攻43分14板送巫師吞8連敗

NBA 12月15日戰績 勇士 119：125 溜馬 老鷹 124：135 魔術 活塞 141：134(OT) 黃蜂 尼克 128：120(OT) 公牛 國王 124：123 暴龍 拓荒者

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。