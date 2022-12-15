NBA／勇士柯瑞左肩受傷將仔細檢查 柯爾：他精神很好
繼維金斯（Andrew Wiggins）受傷後，勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）也在今日作客溜馬主場的比賽中，傷到左肩，預計明天將接受MRI診斷，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）表示，「他的精神感覺很好。」
柯瑞在第三節為了防守溜馬球員史密斯（Jalen Smith），而導致左肩受傷。隨後他也進入休息室，再也沒回到場上。賽後媒體拍到柯瑞坐在更衣室裡，左肩敷著冰塊，並沒有出現使用左手取物或打開門的動作。
This is the play where Steph Curry came up grabbing his left shoulder. He’s still in the locker room as fourth quarter is about to begin. pic.twitter.com/NDKEbHfuho— Anthony Slater (@anthonyVslater) 2022年12月15日
對於柯瑞的傷勢，柯爾表示，「柯瑞對事情總是往好的方面去想，所以他的精神感覺很好。」柯爾也向其他球員信心喊話，「這段時間會很困難，我們必須繼續戰鬥下去，這是一個漫長的賽季。我有信心，如果我們健康，可以打敗任何對手。」
不過勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）卻悲觀地表示，「柯瑞明日將接受MRI檢查，這次的受傷可能讓他缺席很多場比賽，甚至本次客場之旅的剩餘賽事都無法上場。」
勇士昨日和今日的客場比賽都輸球，接下來他們還要在客場對上76人、暴龍、尼克、籃網，12月26日才會回到自家主場面對灰熊。
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