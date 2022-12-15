NBA／星二代場上對決 甜瓜與詹皇場下寒暄：不急找到球隊

本周詹姆斯（LeBronJames）之子「小皇帝」布朗尼（Bronny James），與「甜瓜二世」基恩（Kiyan Anthony）狹路相逢，此外，本場比賽還有兩位星二代，一位是皮朋(Scottie Pippen)小兒子賈斯汀（Justin Pippen)，另一個則是哈德威（Penny Hardaway）次子艾許頓（Ashton Hardaway），場邊因此眾星雲集。

本場比賽在布朗尼的帶領下，賽拉峽谷高中以62:51擊敗了基恩所在的克里斯國王高中，並繳出12分6籃板3助攻2抄截的數據；基恩則從板凳席出發，僅奪得8分2籃板2助攻1抄截成績，表現差強人意。

兩人的父親安東尼（Carmelo Anthony）與詹姆斯也在中場休息時，相互擁抱寒暄，現在仍是自由球員的「甜瓜」則在受訪時表示，自己仍熱愛比賽、想持續奮鬥，但現階段就是持續等待機會：「我意識到有很多事是無法掌控的，所以現在我就順其自然，不去管這些並接受現況，我也感到很平靜。」

"I realize there's a lot of things that's not in my control. So I can sit back and let it play out, and whatever it's going to be, it's going to be and I accept that."@carmeloanthony on whether he'll play in the NBA again in the near futurepic.twitter.com/TJdF90gqEd — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) 2022年12月13日

「我依然持續訓練上健身房，同時等待機會，但現在我有更多時間陪伴孩子，可以看他打球、訓練他、陪在他身邊，這些都是我之前沒機會做的事，所以現在我能成為好父親，變成我想變的男人，機會想來就會來，我不急因為現在的生活也很好。」安東尼說。

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