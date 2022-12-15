NBA／魔術首節狂攻50分擊落老鷹 佛爾茲：感覺像中場休息

魔術今日在主場迎戰老鷹，沒想到第一節就狂攻50分，打破隊史紀錄，最終也順利以135比124收下勝利。魔術後衛佛爾茲（Markelle Fultz）賽後訪問時就表示，「第一節感覺就像中場休息時間。」

魔術首節全隊25投16中，隊史首次第一節破50分，也是NBA歷史第9次。NBA上一次首節超過50分，要追溯到2021年5月11日拓荒者對戰火箭的比賽。聯盟單節最高得分紀錄則是在1972-1973年賽季，水牛城勇士（快艇前身）對塞爾蒂克第四節單節海灌58分。

對於球隊第一節的表現，今日攻下16分9助攻的佛爾茲表示，「我沒有要不尊重對手，但我覺得首節比賽就像是中場休息。我們球隊做得很好、很瘋狂，這真的太有趣了，這樣的勝利肯定會帶來更多的化學反應。」

老鷹總教練麥克米倫（Nate McMillan）則表示球員必須有緊迫感，「比賽開始前就該鬥志高昂，不能被打爆才做出反應。」

商品推薦