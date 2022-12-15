快訊

「#今天你陽了嗎？」北京放棄封控後的醫療崩潰亂象

直播／較上周增5% 今+16,012例本土確診、37病歿

NBA／魔術首節狂攻50分擊落老鷹 佛爾茲：感覺像中場休息

聯合新聞網／ 綜合報導
魔術後衛佛爾茲(中)。 美聯社
魔術後衛佛爾茲(中)。 美聯社

魔術今日在主場迎戰老鷹，沒想到第一節就狂攻50分，打破隊史紀錄，最終也順利以135比124收下勝利。魔術後衛佛爾茲（Markelle Fultz）賽後訪問時就表示，「第一節感覺就像中場休息時間。」

魔術首節全隊25投16中，隊史首次第一節破50分，也是NBA歷史第9次。NBA上一次首節超過50分，要追溯到2021年5月11日拓荒者對戰火箭的比賽。聯盟單節最高得分紀錄則是在1972-1973年賽季，水牛城勇士（快艇前身）對塞爾蒂克第四節單節海灌58分。

對於球隊第一節的表現，今日攻下16分9助攻的佛爾茲表示，「我沒有要不尊重對手，但我覺得首節比賽就像是中場休息。我們球隊做得很好、很瘋狂，這真的太有趣了，這樣的勝利肯定會帶來更多的化學反應。」

老鷹總教練麥克米倫（Nate McMillan）則表示球員必須有緊迫感，「比賽開始前就該鬥志高昂，不能被打爆才做出反應。」

魔術 老鷹

相關新聞

NBA／柯瑞三節狂飆38分卻受傷退場 勇士不敵溜馬吞二連敗

勇士客場背靠背第二戰碰上溜馬，湯普森（Klay Thompson）輪休、維金斯（Andrew Wiggins）持續因傷缺陣，當家球星柯瑞（Stephen Curry）前三節就狂飆38分，不過他在第三節

NBA／投出致勝球還創紀錄 熱火「英雄」赫洛：戲為我而拍

熱火球星巴特勒（Jimmy Butler）因膝蓋傷勢缺席今日作客雷霆的比賽，幸好「英雄」赫洛（Tyler Herro）挺身而出，攻下35分及9記三分球均創下個人生涯新高，並投進致勝球球，幫助熱火110

NBA／比分與賽程 金塊約柯奇攻43分14板送巫師吞8連敗

NBA 12月15日戰績 勇士 119：125 溜馬 老鷹 124：135 魔術 活塞 141：134(OT) 黃蜂 尼克 128：120(OT) 公牛 國王 124：123 暴龍 拓荒者

NBA／喬治本季首度大三元 助快艇獵灰狼收下3連勝

快艇今日在主場迎戰灰狼，雙星再度聯手出擊，喬治（Paul George）拿到個人本季第一次大三元，雷納德（Kawhi Leonard）也貢獻19分，幫助快艇99比88擊敗灰狼，收下近期的3連勝。

NBA／魔術首節狂攻50分擊落老鷹 佛爾茲：感覺像中場休息

魔術今日在主場迎戰老鷹，沒想到第一節就狂攻50分，打破隊史紀錄，最終也順利以135比124收下勝利。魔術後衛佛爾茲（Markelle Fultz）賽後訪問時就表示，「第一節感覺就像中場休息時間。」

NBA／金塊禁區得分破隊史紀錄 主帥馬龍：我也嚇到了

金塊球星約柯奇（Nikola Jokic）今日全場20投17中，投籃命中率85%，攻下43分14籃板8助攻，幫助金塊以141比128拿下勝利，收下近期的3連勝，輸球的巫師則吞下8連敗。 今天金塊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。