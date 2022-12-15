NBA／金塊禁區得分破隊史紀錄 主帥馬龍：我也嚇到了
金塊球星約柯奇（Nikola Jokic）今日全場20投17中，投籃命中率85%，攻下43分14籃板8助攻，幫助金塊以141比128拿下勝利，收下近期的3連勝，輸球的巫師則吞下8連敗。
今天金塊在禁區狂攻98分，創造隊史紀錄，距離NBA紀錄也只差2分。另外約柯奇以50%以上命中率，攻下43分14籃板8助攻4抄截，也是繼傳奇球星「大鳥」柏德（Larry Bird）後第一人。
金塊主帥馬龍（Michael Malone）談到禁區攻下98分時表示，「我也被嚇到了，平常不會看到這種數據。」
巫師球星波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）今日輪休，比爾（Bradley Beal）也持續因傷缺陣，讓金塊不僅在防守上沒壓力，進攻也予取予求。儘管庫茲瑪（Kyle Kuzma）、莫里斯（Monte Morris）及巴頓（Will Barton）都有20分以上的演出，但仍不敵金塊的猛烈攻勢，吞下敗戰。
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