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NBA／騎士米契爾飆34分帶動全隊 獨行俠進攻失靈無力反擊

聯合新聞網／ 綜合報導
米契爾(左)上半場就攻下27分，幫助球隊輕取獨行俠。 路透社
米契爾(左)上半場就攻下27分，幫助球隊輕取獨行俠。 路透社

東區第3的騎士作客獨行俠主場，騎士在上半場就靠著球星米契爾（Donovan Mitchell）狂砍27分，將分差拉開為19分，下半場獨行俠也無力反擊，最終騎士就以105比90大勝獨行俠。

獨行俠上半場進攻不順，僅得41分。反觀騎士在米契爾的帶領下攻下60分，以19分領先進入下半場。

下半場米契爾沒有持續維持強大的火力，但獨行俠仍追趕不上，整場比賽獨行俠投籃命中率不到4成，除了唐西奇（Luka Doncic）的30分和伍德（Christian Wood）的20分之外，沒有更多火力支援，全場只得到90分，與本季111.9分的場均得分相差甚遠。

騎士本場比賽除了米契爾的34分外，其餘先發球員和板凳的勒佛特（Caris LeVert）得分都突破雙位數，也輕鬆贏下本場比賽勝利。

騎士 Donovan Mitchell 獨行俠 Luka Doncic

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