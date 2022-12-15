NBA／尼克延長賽驚險屠公牛 豪取5連勝位居東區第6

近期打出5連勝的尼克今日在客場挑戰公牛，雙方正規時間打完117比117平手，進入延長賽。結果公牛全隊進攻大當機，也讓尼克順利以128比120拿下勝利，取得2連勝佳績，戰績15勝13敗獨居東區第6。

尼克在上半場幾乎一路保持領先，不過公牛在第三節後半段展開反撲，靠著拉文（Zach LaVine）和中鋒佛西維奇（Nikola Vucevic）搶眼的表現，一度將比分超前。

雙方戰到最後時刻，公牛靠著球星德羅展（DeMar DeRozan）連得8分將比數扳平，尼克藍道（Julius Randle）也未投進絕殺球，雙方因此進入延長賽。

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沒想到延長賽公牛進攻大當機，尼克則靠著布朗森（Jalen Brunson）一次漂亮的換手運球，命中三分球，將比分徹底拉開，最終以128比120擊退公牛。

BIG BUCKET BRUNSON.



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尼克近期將「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）、法國砍將佛尼爾（Evan Fournier）及前鋒瑞迪許（Cam Reddish）冷凍，換上防守較好的球員，收到成效。藍道本場比賽繳出31分10籃板7助攻的全能數據，布朗森31分7助攻，巴瑞特（RJ Barrett）22分6籃板。

公牛輸球後，以11勝16敗位居東區第11，德羅展攻下32分5籃板5助攻，拉文25分，佛西維奇19分7籃板5助攻。

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