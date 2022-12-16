NBA／比分與賽程 灰熊主場大破公鹿拉出7連勝搶占西區龍頭
NBA 12月16日戰績
熱火 111：108 火箭
公鹿 101：142 灰熊
鵜鶘 129：132(OT) 爵士
太陽 111：95 快艇
NBA 12月17日賽程
08:00 老鷹 vs. 黃蜂
08:00 國王 vs. 活塞
08:30 魔術 vs. 塞爾蒂克
08:30 溜馬 vs. 騎士
08:30 勇士 vs. 76人(緯來體育台、愛爾達體育1台)
08:30 籃網 vs. 暴龍
09:00 尼克 vs. 公牛
09:00 灰狼 vs. 雷霆
09:30 拓荒者 vs. 獨行俠
11:00 金塊 vs. 湖人(緯來體育台、愛爾達體育1台)
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