NBA／比分與賽程 灰熊主場大破公鹿拉出7連勝搶占西區龍頭

「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）生涯至今已征戰多年，過程中他待過騎士、熱火及湖人，他在2013年效力熱火時，與馬刺鏖戰7場最終奪下冠軍，並且獲得總冠軍賽最有價值球員，近日詹姆斯封王戰所穿的

2022-12-16 14:57