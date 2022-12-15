NBA／比分與賽程 金塊約柯奇攻43分14板送巫師吞8連敗

熱火球星巴特勒（Jimmy Butler）因膝蓋傷勢缺席今日作客雷霆的比賽，幸好「英雄」赫洛（Tyler Herro）挺身而出，攻下35分及9記三分球均創下個人生涯新高，並投進致勝球球，幫助熱火110

2022-12-15 14:50