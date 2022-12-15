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NBA／比分與賽程 金塊約柯奇攻43分14板送巫師吞8連敗
NBA 12月15日戰績
勇士 119：125 溜馬
老鷹 124：135 魔術
活塞 141：134(OT) 黃蜂
尼克 128：120(OT) 公牛
國王 124：123 暴龍
拓荒者 128：112 馬刺
熱火 110：108 雷霆
騎士 105：90 獨行俠
巫師 128：141 金塊
灰狼 88：99 快艇
NBA 12月16日賽程
09:00 熱火 vs. 火箭
09:00 公鹿 vs. 灰熊(緯來體育台、愛爾達體育1台)
10:00 鵜鶘 vs. 爵士
11:30 太陽 vs. 快艇
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