NBA／國王主帥暴怒遭驅逐出場 沙波尼斯演雙20擊退暴龍
近期吞下二連敗的國王作客暴龍主場，前三節雖然比分落後，主帥布朗（Mike Brown）也遭驅逐出場，但靠著沙波尼斯（Domantas Sabonis）21分20籃板7助攻的帶領下，在第四節完成逆轉，以124比123驚險擊敗暴龍。
國王賽後15勝12敗，並列西區第5。暴龍則13勝15敗，仍維持在東區第9。
暴龍首節在控衛范弗利特（Fred VanVleet）攻下14分的帶領下，取得8分領先，不過國王控衛福克斯（De'Aaron Fox）也在第二節拿到12分還以顏色，幫助國王半場打完只落後3分。
第三節雙方打得激烈，國王主帥布朗再也忍受不住不公平的哨音，怒噴裁判，遭驅逐出場，這節打完國王以88比94落後。
Mike Brown was heated. 😳— Hoop Central (@TheHoopCentral) 2022年12月15日
(🎥 @cameronsalerno1)
pic.twitter.com/idXS13HuCP
國王球員沒有讓主帥失望，在第四節成功反超比分，不過福克斯最後的2罰1中，讓比賽出現懸念，所幸范弗利特最後一擊三分球未命中，席亞康（Pascal Siakam）搶到進攻籃板補進2分也無濟於事，終場國王以124比123收下勝利。
除了沙波尼斯外，福克斯也繳出27分10助攻6籃板的成績，蒙克（Malik Monk）21分，戴維斯（Terence Davis）拿到19分。至於暴龍由范弗利特攻下本季新高的39分，巴恩斯（Scottie Barnes）27分10助攻7籃板，席亞康拿到19分6助攻。
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