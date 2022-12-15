NBA／柯瑞三節狂飆38分卻受傷退場 勇士不敵溜馬吞二連敗

勇士客場背靠背第二戰碰上溜馬，湯普森（Klay Thompson）輪休、維金斯（Andrew Wiggins）持續因傷缺陣，當家球星柯瑞（Stephen Curry）前三節就狂飆38分，不過他在第三節因傷退場，勇士雖然一度將比分追近，但仍以119比125不敵溜馬，吞下二連敗，戰績再度跌破5成。

柯瑞第一節就攻下15分，第二節也有12分進帳，不過溜馬隊在第二節狂轟47分，勇士半場打完就陷入20分落後。

第三節勇士開局就打出14比3的一波流攻勢，一口氣將比數拉近至個位數。柯瑞在本節又拿到11分，三節沒打完就攻進38分，不過他在本節後段傷到左肩，提前退場。

Hope Steph is OK. 🙏



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雖然勇士一度追近只剩3分，但溜馬又打出10比0的攻勢，將分差再度拉開，讓勇士以87比93落後進入末節。

末節柯瑞沒有回到場上，雖然板凳出發的J.格林（JaMychal Green）攻下12分，迪文森佐（Donte DiVincenzo）也在比賽後段連續投進三分球，幫勇士將比分追近到剩3分，但最終溜馬仍穩扎穩打，以125比119擊退勇士。

溜馬當家球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）29分6助攻，菜鳥馬瑟倫（Bennedict Mathurin）24分6籃板，透納（Myles Turner）攻下21分，希爾德（Buddy Hield）17分。

勇士的部分，柯瑞攻下38分7助攻7籃板，波爾（Jordan Poole）20分5助攻5籃板，迪文森佐15分8籃板，小將穆迪（Moses Moody）拿到15分，J.格林13分。

格林（Draymond Green）本場比賽表現相當悽慘，僅繳出1分2籃板3助攻，發生多達6次失誤。

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