世足賽／全世界都支持我們 摩洛哥教頭：已得巨大成就

身為首支闖進世足賽4強賽的非洲與阿拉伯國家球隊，摩洛哥今天在4強賽以0：2不敵法國後無緣決賽，不過總教練雷格拉吉（Hoalid Regragui）仍強調球隊已經取得巨大的成就，也感受到整個世界都以摩洛哥為傲，不只是因為他們創下紀錄，而是因為他們展現對於勝利的渴望、努力與勤奮。

今年以黑馬之姿挺進到4強賽的摩洛哥，已經寫下非洲與阿拉伯國家的新歷史，這也讓他們背負著相當大的期待在今天與衛冕軍法國交鋒，儘管最終仍是以兩球之差落敗，但摩洛哥總教練雷格拉吉也直言，球隊已經可以昂首離場。

雷格拉吉指出，球隊在遭遇傷病問題的情況下碰上實力強大的法國，儘管最終輸球但也不會為此找藉口，「我們為最輕微的錯誤付出了代價，那就是我們沒有很好的融入比賽，上半場我們有太多技術上的浪費，對手的第二顆進球扼殺了我們，但這並沒有帶走我們的一切。」

對於球隊於法拿下勝利，雷格拉吉也直言球隊今天輸的原因不是在質量或是戰術上，而是球員的身體經過連日的爭戰，許多人的狀態都已經不到原先的六成，「今天我們有很多的控球，但對手卻在我們控球時懲罰了我們，祝賀法國，我們現在要開始支持他們。」

不過雷格拉吉強調，球隊已經在今年世足賽上取得巨大的成就，球員也都在媒體、社交網站和電視上看到自己的身影，「我們都感受到我們國家的每個人為我們感到驕傲，甚至說全世界都為摩洛哥感到驕傲，因為我們展現了渴望、努力，並且勤奮的在踢球。」

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