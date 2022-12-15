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世足賽／冠軍戰姆巴佩對梅西 球評：像詹姆斯對喬丹

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導

法國對阿根廷，卡達世界盃足球賽冠軍戰將有好戲上演，超級球星姆巴佩（Kylian Mbappe）對梅西（Lionel Messi）的戲碼，球評圖爾曼（Taylor Twellman）形容：「就像是詹姆斯（LeBron James）對喬丹（Michael Jordan）。」

法國要挑戰自1962年巴西以來，60年沒有球隊完成過的衛冕任務，而同樣要爭取隊史第三冠的阿根廷則是要終結36年來的冠軍荒，力拚1986年後再次奪冠。

球評圖爾曼在接受ESPN訪問時指出，雖然外界關心兩支隊伍的對決，但他個人更關注在姆巴佩與梅西身上，「如果梅西能夠奪下生涯首冠，他絕對足以成為與球王比利（Pele）相提並論的史上最佳球員。」

若梅西沒能達成，就代表23歲的姆巴佩將拿下生涯第二冠，圖爾曼說：「史上只有一位球員在24歲前拿下過兩座世界盃冠軍，那就是比利。」

也因此圖爾曼向全球觀眾形容，「這就像是詹姆斯在NBA冠軍戰對上喬丹，這是所有喜愛足球的人的夢幻對決，梅西也想在最後一次參戰拿下冠軍。」

世足戰報 卡達世足

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