NBA／比分與賽程 AD罰球誤事成湖人輸球戰犯
NBA 12月14日戰績
國王 103:123 76人
勇士 111:128 公鹿
太陽 97:111 火箭
鵜鶘 100:121 爵士
塞爾蒂克 122:118(OT) 湖人
NBA 12月15日賽程
08:00 勇士 vs. 溜馬(緯來體育台)
08:00 老鷹 vs. 魔術
08:00 活塞 vs. 黃蜂
08:30 尼克 vs. 公牛
08:30 國王 vs. 暴龍
09:00 拓荒者 vs. 馬刺
09:00 熱火 vs. 雷霆
10:00 騎士 vs. 獨行俠(愛爾達體育1台)
10:00 巫師 vs. 金塊
11:00 灰狼 vs. 快艇
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