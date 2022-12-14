NBA／比分與賽程 AD罰球誤事成湖人輸球戰犯

勇士作客公鹿的比賽，雖然雙方差距後面已經拉開，但期間技術犯規卻是滿天飛，勇士被吹了5次，其中首節就佔3次，公鹿則有3次，雙方累積8次技術犯規，為開季以來最多的一場。 除了勇士球員外，柯爾也收到1

2022-12-14 15:48