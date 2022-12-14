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NBA／球迷開嗆遭驅逐 格林：他講了威脅我生命的事情
在公鹿與勇士之戰進行到第三節5分19秒時，格林（Draymond Green）和一名場邊球迷突然發生激烈口角，之後在格林的要求之下，並經過現場人員的調查，該名球迷就在安保人員的護送下離開球場。
「他講了一些威脅到我生命安全的事情。」格林賽後談到這起事件。「我差一點就回頭去找他算帳。但我後來告訴了裁判等相關人員，他們說那個球迷必須得離開這裡。」格林說。
公鹿球團也發表聲明指出，球隊目前針對這件事情正在進行後續調查，也會跟聯盟進行討論。
Draymond had this fan ejected from the Bucks-Warriors game 👀 pic.twitter.com/hCN5pO7USH— Bleacher Report (@BleacherReport) December 14, 2022
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